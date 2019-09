Aurelio: l'appartamento è un minimarket della droga

Dopo un’attività info-investigativa, gli agenti della polizia di stato hanno fatto un blitz nell'appartamento di un egiziano all'Aurelio, a seguito di un singolare andirivieni di persone.

Durante la perquisizioni sono state rinvenute svariate dosi di hashish, eroina, cocaina, crack, metadone nonché tutto il materiale necessario per il taglio e confezionamento della sostanza stupefacente. Il 56enne egiziano è finito in manette.

In via Nomentana, invece, gli agenti del Commissariato Fidene, in servizio di appostamento, hanno assistito ad una compravendita di sostanza stupefacente. Intervenuti, a finire in manette è stato lo spacciatore, S.M, 35enne romano. L’uomo è stato trovato in possesso di diverse dosi di cocaina e di 570 euro in contanti.