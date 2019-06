Si rompe una tubatura, allagata (e chiusa) via Gregorio VII

Risveglio bagnato questa mattina all'Aurelio e in particolare in via Gregorio VII. Colpa della rottura di una tubatura all'altezza del civico numero 295 a causa della quale un tratto di strada è finito completamente allagato. Sul posto, all'alba, sono intervenuti i vigili del fuoco chiamati a delimitare la zona coinvolta con un transennamento.

I primi ad intervenire sono stati gli agenti del I gruppo ex Prati della Polizia Locale di Roma Capitale i quali, oltre a disporre la chiusura della strada, hanno contattato i tecnici Acea e quelli dell'Ama, questi ultimi per la rimozione di fango e detriti portati in strada dal "fiume" d'acqua.

[AGG] Via Gregorio VII CHIUSA temporaneamente tra Largo Domenico Jacobini e Via S. Damaso >Via di Porta Cavalleggeri#luceverde https://t.co/KTxyXbPiCf — Luceverde Roma (@LuceverdeRoma) 1 giugno 2019

L'area interdetta coinvolge un tratto di marciapiede e di un tratto di corsia in direzione Centro. Il tratto di strada tra largo Jacobini e via San Damaso è stato chiuso al traffico. La viabilità viene deviata sulla corsia centrale.

Ecco di seguito, nel video di un nostro lettore, come si presentava questa mattina via Gregorio VII.