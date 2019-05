Asfalto sulle radici: l'Aurelio "si indigna" e fa riaprire le aiuole

Una colata di asfalto sulle radici degli alberi: succede in via Nostra Signora di Lourdes, nel quartiere Aurelio, dove la ditta incaricata di rifare i marciapiedi ha di fatto interamente ricoperto le radici delle alberature lì piantate.

All'Aurelio asfalto sulle radici

Un lavoro che ha destato l'ira dei residenti e dei passanti con pure l'attore Alessandro Gassmann a scagliarsi contro "l'orrore" delle radici cementificate. "A coloro che hanno rifatto la pavimentazione di questi marciapiedi nel quartiere Aurelio, andrebbero cementati i piedi per vedere se riescono a sopravvivere..." - ha twittato chiedendo al Comune e agli uffici competenti di rimediare al "disastro".

Il Municipio XIII "indignato"

Radici ricoperte di asfalto che non hanno lasciato indifferente nemmeno il Municipio XIII: "Le ditte di manutenzione devono rispettare le normative. La ditta che ha eseguito la manutenzione del marciapiede di via Nostra Signora di Lourdes sarà sanzionata ed i responsabili non la passeranno liscia. Ringrazio tutti i cittadini che hanno segnalato e come noi si sono indignati" - aveva immediatamente rassicurato la minisindaca dell'Aurelio, Giuseppina Castagnetta, promettendo un intervento immediato per salvare gli alberi.

Così in via Nostra Signora di Lourdes le aiuole per le alberature sono state riaperte: le radici degli alberi liberate dall'asfalto.