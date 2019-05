Aurelio, ancora asfalto sulle radici degli alberi. Raggi agli operai: "Gliela date un'aggiustata?"

Ancora asfalto sulle radici degli alberi che insistono sui marciapiedi del quartiere Aurelio, quelli da giorni oggetto di restyling completo.

All'Aurelio ancora asfalto sulle radici

Dopo le segnalazioni su quanto accaduto alle alberature di via Nostra Signora di Lourdes, con Comune e Municipio XIII ad "indignarsi" ed intimare alla ditta di riaprire il cemento colato per dare alle piante un adeguato spazio vitale, l'ennesima denuncia dei residenti ha addirittura indotto la Sindaca di Roma, Virginia Raggi, ad effettuare un blitz a sorpresa per verificare lo stato dei lavori e degli alberelli piantati in quel quadrante.

Raggi è arrivata nel bel mezzo del cantiere in corso puntando il dito su un'aiuola dove una porzione di asfalto ricopriva lo spazio vitale della pianta. L'ennesimo caso in quel tratto.

La Sindaca Raggi all'Aurelio: asfalto su radici da rimuovere

"Ho ricevuto la segnalazione di un cittadino riguardo a dei lavori fatti male su un marciapiede nel quartiere Aurelio. Di nuovo. Sono andata di persona e ho controllato l’operato della ditta di manutenzione. Dopo il precedente 'pasticcio' dell’aiuola asfaltata a via Nostra Signora di Lourdes volevo essere certa che i lavori fossero eseguiti a regola d’arte. Nel sopralluogo ho fatto notare agli operai che un’aiuola non era stata realizzata nel migliore dei modi: una porzione di asfalto ricopriva lo spazio vitale di una pianta. Ora la rimetteranno a posto" - ha fatto sapere la Sindaca.

Nella breve visita per la strada dell'Aurelio l'invito agli operai al lavoro a fare le squadrature delle aiuole che ospitano le radici degli alberi più larghe, con quella completamente ricoperta da rifare dal principio.

Asfalto sulle radici, Raggi: "Gliela date un'aggiustata?"

"Gliela date un'aggiustata?" - ha detto con tono verace la prima cittadina indicando la riquadratura nella quale l'asfalto aveva straripato.

"Tornerò nei prossimi giorni per controllare di nuovo il marciapiede" - ha assicurato Raggi informandosi sulle tempistiche dell'intervento richiesto e del cantiere tutto. "Insieme continuiamo a lavorare per migliorare la nostra città".