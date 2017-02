Bastogi, la presidente Castagnetta: "Notizie false", ma i cittadini la smentiscono

A Bastogi qualcosa si muove. Dopo il nostro articolo sul degrado che da tempo attanaglia lo storico residence del XIII municipio la presidente del municipio, Giuseppina Castagnetta, batte un colpo. Lo fa sulla sua pagina facebook, facendo il punto della situazione. Prima però non poteva mancare l'attacco nei confronti della notizia riportata con annessa minaccia. "Voglio chiarire una volta per tutte in merito al residence Bastoggi e come Presidente di questo Municipio, sono disposta ad agire legalmente contro chiunque continuerà a diffondere notizie false".

Quale sia la notizia falsa però non è dato saperlo. Il resto del post è una spiegazione dello stato dell'arte sulla bonifica a Bastogi: "Nelle more di un progetto complessivo di riqualificazione, la Giunta Capitolina ha stanziato quanto richiesto dal SIMU e dal Dipartimento Tutela Ambiente per un primo intervento di riparazione alle tubature sottostanti e bonifica dei luoghi". Tutto bene quindi, i soldi ci sono ed anche noi l'abbiamo scritto.

Continua la Castagnetta: "La settimana scorsa il SIMU ha effettuato i sopralluoghi e dato l’assenso agli interventi dovuti, ma ciononostante il Dipartimento sopra citato, unico ad avere competenza in materia, non è ancora intervenuto". Anche qui, bene ed anche qui abbiamo scritto che il SIMU ha emesso un bando per effettuare i lavori.

La presidente rivendica quindi il suo intervento: "Sono giorni che sollecito colloqui e incontri al Direttore del Dipartimento Dott. Pelusi, ma queste richieste sono rimaste del tutto inascoltate. Sappiate che non intendo fermarmi e che continuerò a pressarli, finché non verranno risolti i problemi e accertate le responsabilità di questi ritardi". La domanda è: "Dov'è la notizia falsa?"

A porsi il dubbio non siamo solo noi di RomaToday, ma anche i cittadini che proprio sotto il post della Castagnetta hanno lasciato commenti che valgono più di qualsiasi nostra difesa. Scrive Roby: "Io ci abito sopra e ancora oggi c'è la perdita ho chiamato i vigili del fuoco mi hanno detto che a lungo può essere pericoloso se formano le buche. E poi c'è una puzza tremenda". "Sono 3 mesi che la palazzina A è senza acqua calda io sono 25 anni che sto in associazione alloggiati ma il degrado che sto vedendo con voi non si era mai visto. Non c'è il minimo di manutenzione".

E Paolo attacca sulle notizie false: "Notizie false???? M quali notizie false avete fatto qualche intervento ??? Mi sembra proprio di no. Invece di minacciare si rimbocchi le maniche. Se non se ne è accorta la situazione qui ogni giorno che passa si aggrava sempre di più". E ci sono anche elettori delusi: "In otto mesi avete solo preso in giro i cittadini. Sono un elettore M5S pentito. Fate lo scaricabarile per nascondere le vostre responsabilità. Che amarezza". E la risposta della presidente a quest'ultimo? "Abracadabra bidibodibibu legga la mia relazione e tutti gli atti che abbiamo prodotto! Poi ne parliamo". E Fabiola chiude: "Ci vogliono i fatti i cittadini segnalano lei è il presidente deve portare i risultati no le segnalazioni quello di segnalare ci pensiamo noi cittadini".