Municipio XIII, crolla il soffitto nella stanza dell'ufficio tecnico: "Tragedia sfiorata, da mesi chiediamo interventi"

Brutta sorpresa questa mattina per i dipendenti del XIII municipio. In una delle stanze dell'ufficio tecnico, al terzo piano di via Aurelia 460, è crollato uno dei pannelli del soffitto insieme a pezzi di intonaco e calcinacci. Per fortuna il locale era vuoto, non essendo un giorno lavorativo. Ma se fosse accaduto di martedì o giovedì ci sarebbero stati gli impiegati municipali e anche i cittadini, perché in quell'aula, due giorni a settimana, avvengono ricevimenti aperti al pubblico.

Al momento la stanza è inagibile, e in municipio si cerca di capire come spostare altrove il servizio. "Sono mesi che segnalo la necessità di intervenire con manutenzioni puntuali sullo stabile del municipio" denuncia poi il capogruppo di Fratelli d'Italia del Tredicesimo, Marco Giovagnorio. "C'erano infiltrazioni d'acqua che erano già state segnalate. Non è pensabile che cittadini e lavoratori non possano usufruire di una struttura salubre e sicura".