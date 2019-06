Frutteria selvaggia espone prodotti sul marciapiede, sequestrate due tonnellate di merce

Tolleranza zero verso le cosiddette frutterie selvagge. Oltre due tonnellate di frutta e verdura sono state sequestrate a diverse frutterie in zona Cipro, durante una serie di accertamenti da parte del reparto Amministrativa del I Gruppo Centro "Ex Prati"

Gli agenti hanno potuto constatare varie irregolarità amministrative, tra cui un'occupazione indebita di suolo pubblico di 40 metri quadri che impediva, in alcuni casi, il passaggio dei pedoni. I responsabili, di nazionalità egiziana, sono stati sanzionati per il mancato rispetto delle prescrizioni presenti sull'autorizzazione alla vendita.

La merce, in quanto prodotto deperibile, ma idonea alla vendita ed al consumo, al termine dell'intervento è stata donata alla Caritas.