Aurelio: rubano bagagli dalle auto dei turisti, fermati due predoni

Predoni nelle auto dei turisti. Per questo sono finiti in manette due uomini di 42 e 27 anni, domiciliati presso la baraccopoli di via Candoni e già noti alle forze dell’ordine, bloccati appena dopo aver rubato alcuni bagagli e oggetti personali, custoditi nel bagagliaio di un’auto in sosta in via Innocenzo XIII. I militari li hanno sorpresi mentre tentavano di allontanarsi con la refurtiva, tutta recuperata e riconsegnata al proprietario, un turista francese.

I due arresti sono arrivati nell'ambito dei controlli predisposti dai Carabinieri della Compagnia Roma San Pietro, con il supporto dei colleghi del Nucleo Radiomobile di Roma, che hanno passato al setaccio le strade del quartiere Aurelio e in zona Boccea, al fine di prevenire e reprimere fenomeni di illegalità.

I Carabinieri hanno anche eseguito numerosi posti di controllo alla circolazione stradale, nel corso dei quali hanno denunciato 3 persone trovate alla guida dei rispettivi veicoli con tasso alcolemico superiore al consentito.

Nel corso dell’intera attività, i Carabinieri del Gruppo di Roma hanno identificato circa 150 persone e eseguito verifiche su oltre 70 veicoli.