XIII Municipio senza acqua per dodici ore: autobotte per i residenti

Le strade tra Cornelia, Valle Aurelia e Baldo degli Ubaldi senza acqua mercoledì 4 settembre.

Municipio XIII senza acqua: le strade interessate

Acea Ato 2 ha comunicato che, "per consentire l’esecuzione di interventi di manutenzione straordinaria sulla rete idrica volti a migliorare il servizio idrico offerto alla cittadinanza", mercoledì 4 settembre sarà necessario sospendere il flusso idrico dalle ore 8 alle ore 20, salvo imprevisti.

Le utenze del Municipio XIII che resteranno senza acqua sono quelle di via Bonaventura Cerretti; via Francesco Scaduto (fino al civico 54) e vie limitrofe.

Autobotte Baldo degli Ubaldi

Per ridurre il disagio è stato predisposto un servizio alternativo di rifornimento tramite un'autobotte che stazionerà, durante tutta la durata del fuori servizio, in via Bonaventura Cerretti, all'angolo con via Baldo degli Ubaldi.

Come di consueto Acea raccomanda di mantenere chiusi i rubinetti durante il periodo della sospensione per evitare inconvenienti alla ripresa della normale erogazione dell'acqua. Per eventuali segnalazioni è possibile contattare il numero verde 800 130 335.