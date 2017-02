Residence Bastogi, Castagnetta promette: "Prossima settimana parte la bonifica"

"Oggi stesso ci sarà l'accordo tra dipartimento e Ama. Prossima settimana verrà avviata la bonifica dei garage e partiranno i lavori del Simu". Un'altra diretta Facebook per la presidente del XIII Giuseppina Castagnetta sul residence Bastogi. Dopo l'articolo di denuncia di RomaToday e l'accusa (smentita dai cittadini) della minsindaca - "diffondete notizie false" - le istituzioni sembrerebbero in procinto di avviare l'intervento su condutture e rifiuti.

Da mesi i cittadini segnalano le condizioni in cui versano i box delle sei palazzine che accolgono famiglie in emergenza abitativa: liquami fognari che ricoprono i pavimenti, perdite d'acqua ovunque riparate con piccole opere di "ingegneristica" fai da te, montagne di immondizia. Già da ottobre il municipio rassicurava i cittadini: stiamo intervenendo. Ma, nonostante l'ente di prossimità sia direttamente competente sulla manutenzione della struttura, senza i fondi sufficienti, i lavori non sono mai partiti.

Oggi a bilancio il finanziamento c'è. Saranno Ama e Comune a intervenire. La minisindaca Castagnetta ieri si è recata sul posto con tecnici del dipartimento Simu, Tutela Ambientale, un rappresentante dell'assessorato all'Ambiente e uno di Ama al seguito. Per quale ragione non si è ancora intervenuti se i fondi (40mila per la ripulire i box e 100mila per riparare la rete fognaria) sono stati finalmente stanziati? "C'è stata una mancanza totale di dialogo tra i soggetti competenti" spiega Castagnetta ai cittadini.

Il dipartimento Ambiente che ancora non vede la cifra assegnata nel centro di costo, e quindi non può dare l'ok ad Ama per togliere i rifiuti. Il dipartimento Simu che aspetta il nulla osta sull'appalto (100mila euro) dalla Ragioneria Generale. Questioni di mera burocrazia. Che però, promette Castagnetta, stanno per risolversi: "La prossima settimana partirà la bonifica".