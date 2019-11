A Villa Carpegna arriva la scuola nel bosco, dove i bambini "hanno il diritto di sporcarsi"

Una scuola all’aria aperta, senza banchi e senza aule, completamente circondata dal verde del Parco di Villa Carpegna. È il progetto “La scuola nel bosco”, che anche quest’anno vede di nuovo protagonisti i bambini della scuola materna “Vittorio Alfieri” di Roma.

La scuola nel bosco di Villa Carpegna

Già alle spalle la prima giornata della nuova entusiasmante esperienza: martedì 27 novembre, i piccoli alunni sono stati accompagnati dalle loro maestre e seguiti dai volontari del circolo Legambiente Parco della Cellulosa, che ha avviato il progetto nel 2014.

Villa Carpegna come la Danimarca: ecco l'asilo nel bosco

L'idea che ispira "La scuola nel bosco", sono gli asili nel bosco nati in Danimarca negli anni '50, dove i bambini apprendono dall’esperienza diretta (i riferimenti pedagogici sono Montessori, Munari, Steiner) e l’aula è appiunto il bosco.

"I bambini hanno diritto di sporcarsi"

“Ringrazio le insegnanti per il grande impegno e per avere messo il cuore ogni giorno in questo progetto. I bambini hanno diritto di sporcarsi” - ha detto l’assessora alla scuola del Municipio XIII, Paola Biggio.

Il bosco, e più in generale la natura, sono un ambiente particolarmente stimolante per curare tutti i bisogni di crescita fisica, emotiva, psichica e relazionale che un bambino possiede. Senza dimenticare il contatto con la natura, il rispetto per l’ambiente e l’ecologia.

Nell’esperienza significativa di Villa Carpegna, i bambini hanno imparato a conoscere la natura circostante e a vedere gli alberi come loro amici.

I bambini della materna nel bosco

Nel corso del progetto, sono previsti, per i bimbi, nove incontri nel corso dell’anno e in sette occasioni, rimarranno nel Parco per tutto l’orario scolastico, impegnati in attività di esplorazione libera e laboratori creativi con materiale naturale. Le attività si svolgono anche in caso di pioggia, infatti qualora ci fosse maltempo, i bambini vengono ospitati nei locali del circolo bocciofilo di Villa Carpegna.