Tombino divelto e incidenti, tratto di Aurelia chiuso: si viaggia su una sola corsia

Un tombino divelto proprio dietro una curva, tanto pericoloso da essere all'origine di alcuni incidenti stradali: così su un tratto di via Aurelia, dopo l'intervento dei vigili e della ditta incaricata dal SIMU della manutenzione strade di grande viabilità, dal 18 agosto, e fino a cessate esigenze, si viaggia su una sola corsia.

Tombino divelto sull'Aurelia: chiusa corsia di sorpasso

La Determina Dirigenziale del XIII Gruppo Aurelio della Polizia Locale riguarda nello specifico via Aurelia dal km 7+870 al km 8+400, in pienza zona Aurelio. A causa della verificata "anomalia stradale" i vigili hanno disposto la chiusura temporanea della corsia di sinistra, con l'apposito segnale e con barriere rigide. Il flusso veicolare è stato deviato sulla corsia di destra.

Su quel tratto vietate inoltre le manovre di sorpasso, il limite massimo di velocità decrescente da 50 km/h a 30 km/h.

Aurelia, corsia chiusa "fino a cessate esigenze"

Adeguata ripetizione del presegnalamento anche sulla rampa di immissione da via dei Casali Santovetti-via V.Arangio Ruiz, provenendo da largo Tomaso Perassi in direzione di via Bogliasco, di via di Acquafredda e del Grande Raccordo Anulare.

Il provvedimento, in vigore dallo scorso 18 agosto, durerà fino a cessate esigenze ed al ripristino in sicurezza della corsia con la riapertura al traffico.