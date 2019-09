Aurelia, buche e asfalto deformato: "Messa in sicurezza non più rinviabile"

Asfalto malconcio, buche e manto stradale deformato su via Aurelia. Non gode di ottima salute l'arteria del quadrante ovest della Capitale disseminata di dissesti e veri e propri crateri.

Via Aurelia: buche e dissesti

"Il livello di pericolosità raggiunto da quest’asse viario, nel tratto di competenza di Roma Capitale, è sotto gli occhi di tutti. Basti pensare alle le radici delle alberature che hanno deformato il manto stradale in corrispondenza della stazione FS Aurelia" - denunciano in una nota i consiglieri comunali Pd Marco Palumbo e Ilaria Piccolo.

Da qui la richiesta di un intervento che possa ripristinare condizioni decenti affinchè la strada torni pienamente percorribile e sicura. "La messa in sicurezza di via Aurelia non è più rinviabile" - sostengono i Dem.

Interrogazione su via Aurelia

Sulla questione pronta un'interrogazione urgente alla Sindaca Virginia Raggi e all'assessora Margherita Gatta: "Vogliamo avere una risposta chiara sugli interventi che l’amministrazione comunale ha in programma di mettere in campo per eliminare il grave dissesto che caratterizza il mando stradale di via Aurelia”.