Via Gregorio VII: "Le buche svelano la propaganda grillina"

"Continua il nostro lavoro con la preferenziale di via Gregorio VII". 17 dicembre 2017: con un video la sindaca Raggi rilanciava con orgoglio l'operazione strade nuove. Un rifacimento, quello dell'arteria del XIII municipio, reso possibile grazie a fondi reperiti dalla precedente amministrazione, in particolare dagli stanziamenti del Giubileo.

"A tre mesi di distanza", denuncia il consigliere municipale del Pd Massimiliano Pasqualini, "viene svelata la propaganda. Via Gregorio VII è impraticabile, piena di buche e vere e proprie voragini. Nessuna manutenzione, nessun intervento e i cittadini, nelle corsie laterali, sono costretti a slalom e a pericolose manovre per evitare veri e propri crateri".

Sulla strada le voragini si susseguono ed hanno l'effetto di rallentare il traffico. Si procede a passo d'uomo. "Un vero e proprio pericolo per i cittadini", prosegue Pasqualini, "con i motociclisti che rischiano ogni istante l'incidente per evitare le voragini". Asfalto sbriciolato in più punti, ma in particolare all'altezza di via Tripepi. Qui più che di buche si può parlare di voragine. "Ieri tre auto in sequenza hanno distrutto le ruote, bloccandosi a centro strada", racconta ancora Pasqualini. "Chiediamo alla sindaca di smetterla con la propaganda e di iniziare ad occuparsi della manutenzione della città", conclude il consigliere municipale.