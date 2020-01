L’Aurelio non resta spoglio: nella strada degli abbattimenti ecco 83 nuovi alberi

Restyling per via Madonna del Riposo, nel quartiere Aurelio. La strada che congiunge Villa Carpegna a via Aurelia è da mesi al centro di un’opera di riqualificazione completa: prima il rifacimento del manto stradale con la posa di tappetino e binder “per una maggiore tenuta”, poi il ripristino dei marciapiedi per donare percorsi sicuri anche ai pedoni.

Restyling per via Madonna del Riposo

Via avvallamenti e dossi provocati dalle radici degli alberi: a questo scopo 40 alberature, “arrivate a fine vita e fortemente malate” – aveva sottolineato l’assessore all’Ambiente del Municipio XIII Emanuele Penna, sono state abbattute.

Via Madonna del Risposo: 83 nuovi alberi

Ma il verde in via Madonna del Riposo non mancherà. Nei giorni scorsi sono iniziate le nuove piantumazioni: dal Dipartimento Tutela Ambiente ecco 83 nuovi alberi. Scacciati dunque i dubbi dei residenti e dei Comitati di Quartiere preoccupati che quell’arteria potesse rimanere grigia e spoglia.

All’Aurelio biancospino e pero da fiore

Nel cuore dell’Aurelio arrivano albero di Giuda, biancospino e pero da fiore. “Tutte essenze non solo belle e salutari per l’ambiente, ma anche – ha sottolineato la minisindaca Giuseppina Castagnetta - robuste e non eccessivamente invadenti per i cittadini”.