Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Contenuta all’interno del progetto di recupero urbano, che ha visto sorgere il centro commerciale Aura, la ex Fornace Veschi oggi può presentarsi al quartiere completamente recuperata. Porte aperte per la prima volta nella giornata di domani, venerdì 20 aprile, per vedere da vicino il simbolo della "Valle del'Inferno".