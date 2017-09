Immigrati,Giannini-Rocca: "No al centro di accoglienza a Forte Boccea"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RomaToday

Le dichiarazioni del Sindaco Raggi in merito alla possibilità di voler utilizzare forti e caserme per dar vita a dei nuovi centri di accoglienza, destano preoccupazioni e contrarietà tra i cittadini di diversi quartieri, poiché tali spazi dovrebbero essere destinati a servizi di quartiere, così come promesso da anni. Ad oggi molte situazioni ancora ristagnano e invece di vedere interventi di riqualificazione c’è il rischio di vedere nuovi centri di accoglienza come se a Roma se non bastassero quelli che già sono stati aperti. Per questo motivo oggi pomeriggio alle ore 19 saremo a Largo Gregorio XIII, insieme ai cittadini e a diverse associazioni di quartiere per dire che Forte Boccea non si tocca. Lo dichiarano in una nota Daniele Gianni responsabile di Alternativa Civica e Federico Rocca responsabile del movimento Patria e Libertà.