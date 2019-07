Torrevecchia anticipa il campionato, arriva un nuovo campo di calcio all'ombra delle case popolari

Il cortile interno alle case Ater di Torrevecchia diventa da 'Serie A'. Grazie alla partecipazione ad un bando per accedere a fondi indiretti europei elargiti dalla Regione Lazio, il Municipio XIII è riuscito a finanziare il rifacimento completo del campo di calcio delle palazzine popolari di via Calcagnini.

Torrevecchia: campo di calcio tra le palazzine popolari

Così i ragazzi che vivono nel complesso di Torrevecchia potranno finalmente utilizzare quel rettangolo di gioco per troppi anni rimasto tra pavimento sconnesso, buche e sporcizia. Un'iniziativa che si inserisce nel piano di interventi dell'Aurelio per la riqualificazione di alcuni impianti e strutture sportive del territorio come il playground di Bastogi e il campo di basket del Parco Nicholas Green.

Inaugurazione campo di calcio Ater Torrevecchia

L'opera, che sarà inaugurata oggi 4 luglio alle ore 19, sarà fruibile gratuitamente da tutti i cittadini per fare attività sportiva e incontri di calcio a 5 e calcio a 8. "Questo ulteriore intervento - ha detto la presidente del Municipio XIII, Giuseppina Castagnetta - si inserisce nel progetto di rinascita e restituzione degli spazi pubblici ai cittadini".

A inaugurare il nuovo campo di calcio sarà una gara amichevole di futsal tra gli arbitri di calcio della sezione A.I.A. di Roma 1, la sezione arbitri più numerosa d'Italia e soprattutto una delle realtà portive più significative del Municipio XIII, esempio di cultura dello sport, comportamenti esemplari nella vita e di fair play.