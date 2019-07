Affitta box auto e lo usa come deposito della droga, trovati 6,6 chili di hashish

Box auto da sballo a Boccea. Qui, erano diversi giorni che gli investigatori del Commissariato Aurelio erano sulle tracce di uno spacciatore. Avendo notato che effettuava numerosi spostamenti sospetti, gli agenti hanno deciso di monitorare le sue attività, ed infatti l’uomo, un 51enne romano, è stato visto numerose volte accedere, a bordo della propria autovettura, nel locale garage di un condominio in via di Boccea, utilizzando un telecomando per aprire il cancello.

La stranezza che ha incuriosito i poliziotti di Aurelio era che il soggetto si tratteneva all’interno solo qualche minuto, per poi andare via. Quindi hanno deciso d’intervenire. Si sono appostati nei pressi del condominio e al sopraggiungere del 51enne lo hanno fermato, sottoponendo a perquisizione i locali box.

Qui hanno rinvenuto circa 6.681 chili di hashish e 723 grammi di cocaina, oltre a numeroso materiale per la pesatura ed il confezionamento della sostanza stupefacente.

L’uomo quindi è stato arrestato e il materiale rinvenuto sottoposto a sequestro, così come la somma di 845 euro e 100 dollari americani trovati nella sua disponibilità e provento dell’attività illecita. È stata poi sottoposta a perquisizione anche l’abitazione dell’arrestato nella quale è stata trovata altra sostanza stupefacente e ulteriore materiale per il confezionamento della droga.

Si è inoltre accertato che il box era stato preso in affitto dall'uomo e all’oscuro del legittimo proprietario era stato adibito a magazzino della droga.