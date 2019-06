A Casalotti una bandiera delle SS sul terrazzo di casa

Una bandiera delle SS su un terrazzo di una casa a Casalotti. Questa la segnalazione pervenuta alla polizia intorno alle 13:00 di lunedì 10 giugno. Intervenuta sul posto la Digos ha riscontrato quanto denunciato da un passante procedendo al sequestro della stessa e alla denuncia di un ragazzo di 23 anni, che aveva issato il simbolo dell'organizzazione paramilitare dell'allora Germania nazista.

In particolare il 23enne è stato denunciato in base all'articolo 604 del codice di procedura penale ("Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa"). Controllata l'abitazione del giovane nella stessa è stato trovato e sequestrato un manganello in libera vendita, sequestrato dalla Digos.

L'esposizione della bandiera delle SS (le Schutzstaffeln letteralmente squadre di protezione o squadre di salvaguardia) ha trovato il commento dell'Anpi Montespaccato: "Su nostra segnalazione, le forze dell'ordine hanno rimosso dal terrazzo di una abitazione privata una bandiera recante il simbolo delle SS. Nella perquisizione effettuata nell'appartamento, oltre alla bandiera, sono stati rivenuti e sequestrati manganelli, maschere antigas ed altro materiale".

"Come sezione ANPI Montespaccato - concludono dalla sezione dell'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia - condanniamo duramente chiunque voglia riproporre ideologie intollerabili, sia fasciste che naziste già bocciate dalla storia e dalla memoria. Il fascismo non è un'opinione, è un crimine. Tutte le organizzazioni neofasciste e neonaziste vanno sciolte, così come stabilito dalla legge".