La strada di Casalotti è un colabrodo: l'ennesima voragine devia i bus

Voragine nel quartiere Casalotti: ad essere investita dall'ennesimo cedimento del manto stradale via Trofarello, vero e proprio colabrodo nel cuore del Municipio XIII.

Così l' arteria di Casalotti, nel tratto compreso tra via Carignano e via di Casalotti, risulta transennata: chiusa la corsia preferenziale dedicata agli autobus.

Linea 025 deviata a Casalotti

Cambiano dunque percorso le linee bus 025 e 146. La 025, in arrivo da largo Formichi, segue l'itinerario abituale fino a via di Casalotti altezza via Santa Seconda, quindi svolta su via Santa Seconda, la percorre e prosegue su via della Cellulosa.

Dopo aver effettuato inversione di marcia, riprende via della Cellulosa, via Santa Seconda, via di Casalotti, quindi il normale percorso di linea. Non raggiunge, la 025, il capolinea di largo Formichi.

Deviazione linea bus 146

Per quanto riguarda la linea 146, invece, in arrivo da Pineta Sacchetti segue l'itinerario abituale fino a via di Casalotti altezza via Santa Seconda, quindi svolta su via Santa Seconda, la percorre e prosegue su via della Cellulosa.

Dopo aver effettuato inversione di marcia, riprende via della Cellulosa, via Santa Seconda, via di Casalotti, quindi il normale percorso di linea. Non raggiunge, la 146, il capolinea di largo Mombasiglio.

La limitazione interessa anche la 916 scuola, che si ferma a piazza Ormea.

Via Trofarello è un colabrodo

Per via Trofarello non è la prima voragine a decretare limitazioni al traffico e deviazioni dei mezzi pubblici. L'ultima nel marzo scorso con i lavori urgenti a portare al restringimento della strada con stop ai mezzi pesanti.

Nel dicembre precedente, sempre una grossa buca, aveva obbligato al transennamento con buona parte di un'intera corsia interdetta al transito. Via Trofarello si conferma così colabrodo e incognita di Casalotti.