Civitenga (Forza Italia): "Nel Municipio XIII iniziative per parlare di sicurezza"

La sicurezza, tema da sempre al centro dell'attenzione di Forza Italia, sarà la protagonista dell'iniziativa denominata "Security Days" che vedrà l'organizzazione, di banchetti, gazebo ed iniziative in tutta Italia per presentare le valutazioni e soluzioni elaborate dal movimento politico berlusconiano ai decreti Minniti in materia di immigrazione e sicurezza urbana. "Saremo presenti in Via Boccea altezza Castroni venerdì pomeriggio e sabato mattina per presentare le proposte del nostro partito in materia di sicurezza tra le quali quella di impiegare un maggior numero di militari a presidiare le periferie delle nostre città e nuovi accordi internazionali con la Libia ed altri paesi dall'area mediterranea per fermare le partenze degli immigrati. Non dimentichiamo, a tal proposito, l'eccellente lavoro svolto nel 2010 dall'allora governo Berlusconi. "Security Days" è la prima di attività del nuovo coordinamento municipale che restituirà ai quartieri del Municipio XIII una squadra rinnovata e soprattutto presente" dichiara la coordinatrice municipale di Forza Italia, Giorgia Civitenga