Collinetta Boccea diventa una palestra condivisa: così riprende lo sport dopo il lockdown

Praticare attività sportiva gratuitamente all’interno degli spazi verdi del Municipio XIII , dove le associazioni dilettantistiche potranno svolgere lezioni all’aperto e consentire ai cittadini di riprendere l'attività sportiva dopo il lockdown.

Collinetta Boccea a disposizione di società e realtà sportive del XIII

E' questa l’iniziativa del Roma Aurelio per supportare le società sportive e in particolare le realtà che normalmente hanno a disposizione spazi ridotti, in cui non potrebbero essere garantite le misure di distanziamento anti-Covid coniugando la ripresa economica di palestre e società sportive con il benessere dei cittadini.

Sport all'aperto: Collinetta Boccea diventa "palestra condivisa"

A tale scopo il Municipio XIII ha messo a disposizione una parte di Collinetta Boccea che così diverrà una sorta di palestra condivisa a cielo aperto.

Per l'area tra via Apricale e via Aloisi Massella l'Aurelio ha lanciato una manifestazione di interesse: le palestre e società interessate a godere dello spazio verde potranno presentare la richiesta per l'utilizzo gratuito entro il 7 luglio.

Tra i requisiti delle proposte la garanzia della "partecipazione libera, gratuita e non discriminatoria degli utenti. Le attività sportive che sisvolgono nell’area - specifica il Municipio XIII - non dovranno prevedere alcuna forma di pagamento da parte dei partecipanti".

Il fitness planning di Collinetta Boccea

Lo spazio sarà a disposizione delle realtà sportive dal lunedì al venerdì sia mattina che pomeriggio, il sabato solo mattina. Sulla base delle preferenze indicate in ogni domanda verrà stilato un calendario delle attività, conl’indicazione delle Associazioni che disporranno dei singoli turni: Collinetta Boccea, palestra nel verde del Municipio XIII, è pronta a contribuire alla ripartenza dello sport dopo il lockdown.