Emozioni Equestri, il progetto che punta all'integrazione dei ragazzi diversamente abili

Inclusione e integrazione sociale. Su questo doppio filo si snoda il progetto Emozioni Equestri, che parte oggi 22 gennaio grazie anche al finanziamento della Regione (Salute e Politiche sociali, Area Sussidiarietà orizzontale, Terzo Settore e Sport). La firma è quella dell'Asd La Collina Storta, che si trova in via Giuseppe Lazzati. È un centro abilitativo e ricreativo, dove convivono ragazzi normododati e diversamente abili. L'obiettivo è quello di arrivare attraverso l'equitazione all'affermazione delle pari opportunità, migliorando le condizioni di vita nell'ottica di una società sempre meno discriminante.

Il percorso formativo

"L'ingresso è libero – hanno spiegato a RomaToday – il centro è nato dall’intuizione sviluppata dalle cooperative sociali Mirjac Onlus e Tutti giù per terra. L'età degli ospiti, al momento, va dai 5 ai 18 anni. Come detto, ci sono normodati e ragazzi affetti da disturbi dello spettro autistico, sindrome di Down, sindrome di William, disturbi psico-cognitivi e psico-comportamentali. Il progetto durerà sei mesi e il traguardo sarà quello di formare un squadra inclusiva, una compagine che condivida il risultato e lo stesso percorso formativo".

L'equitazione

Lo strumento principale, o meglio il collante, è l'equitazione "che garantisce un supporto sia da un punto di vista clinico-terapeutico, sia a livello di integrazione. L'equitazione – hanno continuato – riesce a fornire vantaggi abilitativi. Vantaggi che, allo stesso tempo, sono assicurati dalla terapia assistita con gli animali, che comunemente viene denominata pet therapy".

Le iscrizioni

Le iscrizioni sono ancora aperte, in queste ore si stanno limando gli ultimi aspetti relativi a coloro che potranno prendere parte al progetto: "L’idea, in sostanza, è promuovere e dare più centralità all'equitazione, potenziandola sia all’interno della Collina Storta e nel centro da questa gestito, sia promuovendola all’esterno. Il progetto vede come beneficiari bambini e ragazzi speciali. La finalità è quella di valorizzare la diversità come risorsa, non come elemento discriminante. E come dice il nostro motto: ogni cosa che puoi immaginare, alla Collina Storta puoi fare". Per informazioni scrivere una mail a info@lacollinastorta.org o telefonare al numero 06-89670786.