Forza Italia Giovani in piazza Irnerio sabato 26 gennaio

Sabato mattina il gruppo dei giovani di Forza Italia sarà a Piazza Irnerio per portare all'attenzione dei cittadini le proposte per il municipio XIII, con uno sguardo rivolto anche alla scena politica nazionale ed europea. La presenza del gruppo municipale sarà un'occasione propizia per mostrare ancora una volta la necessità di un cambio passo nell'amministrazione romana che, a distanza di quasi tre anni, è riuscita a peggiorare la già problematica situazione della città, raggiungendo livelli di degrado inimmaginabili. Fondamentale sarà in questi mesi che tutti i cittadini che hanno a cuore il proprio territorio si uniscano per dimostrare che, nonostante tutto, un altro futuro per Roma è possibile.