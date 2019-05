Notte di fuoco a Boccea: incendiate due auto, altre due danneggiate dalle fiamme

Notte di fuoco a Boccea dove sono state incendiate due auto. L'allerta ai vigili del fuoco intorno all'1:30 della notte fra l'8 ed il 9 maggio in via Nicola Coviello. Intervenuti sul posto i pompieri hanno trovato due macchine in fiamme parcheggiate ai due lati della strada, una Toyota Yaris ed una Opel Corsa.

Spenti gli incendi dai soccorritori, le fiamme divampate dalle due vetture hanno danneggiato altrettante macchine che erano parcheggiate vicine, una Ford Focus ed una Fiat Punto. Accertata la possibile mano dolosa del gesto, sul caso indagano i Carabinieri della Stazione Madonna del Riposo.

I militari dell'Arma al momento non escludono nessuna ipotesi investigativa.