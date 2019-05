Fugge all'alt dei carabinieri e finisce con l'auto contro il guard rail, arrestato 71enne

In fuga sulla propria auto ha impattato contro il guard rail. L'inseguimento è cominciato a Casalotti ed è terminato sull'Aurelia. A non fermarsi all'alt impostogli dai carabinieri un uomo di 71 anni, poi arrestato dai militari della locale stazione per il reato di resistenza a Pubblico Ufficiale.

L'anziano era a bordo della sua auto in sosta presso un parcheggio lungo via Piedicavallo quando, alla vista della pattuglia, ha messo in moto il veicolo cercando di dileguarsi. I Carabinieri, insospettiti dal suo atteggiamento, gli hanno intimato l’alt ma l’uomo ha accelerato tentando la fuga.

Dopo un inseguimento durato alcuni minuti, il fuggitivo si è diretto sulla via Aurelia dove ha perso il controllo dell’auto, andando ad impattare sul guard-rail al lato della strada, per evitare l’impatto contro una delle autovetture che lo precedeva. Nonostante ciò l’uomo ha provato a fuggire ancora per alcuni metri a bordo dell’autovettura ma è stato prontamente circondato e bloccato.

Dopo aver perquisito l’autovettura, i Carabinieri lo hanno portato e trattenuto nelle camere di sicurezza in attesa del rito direttissimo.