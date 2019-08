Folle inseguimento a Primavalle: contromano su via di Boccea per sfuggire ai carabinieri

Era a bordo di uno scooter 125 rubato quando sulla sua strada, in via Pietro Bembo, ha visto alzarsi la paletta dei Carabinieri impegnati in un posto di controllo. Invece di fermarsi ha accelerato puntando il militare e andando a collidere con il parabrezza contro la paletta che gli aveva intimato l’alt.

L’uomo, 52enne romano, con precedenti, ha così sfidato sulle due ruote la pattuglia della Stazione Carabinieri Roma Montespaccato che stava svolgendo il posto di controllo e una “gazzella” del Nucleo Radiomobile di Roma immediatamente intervenuta in ausilio, dando vita ad un inseguimento da film.

Il fuggitivo ha effettuato una serie di manovre molto pericolose, imboccando varie strade nel senso di marcia contrario, tra cui anche via Boccea, fino ad arrivare in via Pasquale II contromano dove ha incrociato un’auto “civetta” del Commissariato di Polizia di Stato di Roma Primavalle.

Anche gli agenti, percepito quanto stava accadendo, hanno intimato l'alt con la paletta d'ordinanza al fuggitivo, il quale, però è andato a impattare contro la loro auto di servizio rovinando al suolo; a quel punto i Carabinieri che lo stavano inseguendo lo hanno arrestato, nonostante il tentativo di fuggire nuovamente dopo aver riportato delle lievi escoriazioni riportate nella caduta. Anche gli agenti della Polizia di Stato che hanno coadiuvato i Carabinieri nell’arresto dell’uomo sono dovuti ricorrere alle cure dei sanitari per lievi traumi subiti nell’impatto.

Per il 52enne la giornata si è conclusa nelle camere di sicurezza dei Carabinieri, dove è rimasto in attesa di essere sottoposto al rito direttissimo: dovrà rispondere di furto, resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento.