Ladri di carburante rubano gasolio dal serbatoio di un camion

Vampiri di carburante a Casalotti. Due pregiudicati residenti in zona sono stati arrestati dai Carabinieri della locale stazione dopo essere stati sorpresi a rubare carburante dal serbatoio di un camion.

Il fatto è avvenuto all’interno del piazzale di un’impresa locale ubicata in via diSelva Candida dove, posteggiati, erano presenti alcuni mezzi pesanti. I due ladri, approfittando della notte, stavano tentando di portare via un notevole quantitativo di carburante riversato in due taniche trasportate con un carrello della spesa quando, per loro sfortuna, la pattuglia della locale Stazione Carabinieri ha notato i loro movimenti ed è intervenuta, cogliendo i due soggetti in flagranza di reato.