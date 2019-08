Tragedia di Ferragosto, accusa malore mentre passeggia: morta una donna

Stava passeggiando in strada, in via Cumiana, quando nei pressi di un supermercato si è accasciata ed è morta. E' successo la mattina di Ferragosto, a Boccea.

La vittima una donna di 70 anni. Immediati i soccorsi di chi ha assistito alla scena e del personal medico intervenuto. Sul posto anche gli agenti di Polizia. Per la signora non c’è stato nulla da fare. Il magistrato ha disposto che la salm sia messa a disposizione dei familiari.