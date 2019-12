Parco della Cellulosa, sgomberata area occupata: demoliti manufatti abusivi

Ieri mattina pattuglie del XIII Gruppo Aurelio della Polizia Locale di Roma Capitale, sono intervenute all’interno del Parco della Cellulosa, in via di Casalotti, per liberare un'area che era stata oggetto di occupazione abusiva.

L'intervento degli agenti ha consentito di dare avvio alla demolizione dei manufatti presenti, ormai dismessi ed in stato di decadenza, nonchè degli alloggi di fortuna costituiti da legname e teli di plastica, scongiurando così il rischio di nuovi insediamenti.

Le operazioni sono state precedute da varie verifiche eseguite dal personale nei giorni scorsi, durante le quali si è proceduto alla denuncia di due occupanti abusivi.



L'ente proprietario del parco, dopo aver provveduto alle opere di abbattimento, ha avviato la bonifica dell'area con la rimozione dei materiali e dei rifiuti presenti. L'attività proseguirà anche nei prossimi giorni.