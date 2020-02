Giardinieri al lavoro al Nicholas Green: potature contro i nidi di processionarie

Giardinieri al lavoro nel parco Nicholas Green di Torrevecchia dove sono in corso gli interventi per rimuovere i nidi di processionaria del pino. Oltre 80 gli alberi del Nicholas Green, di varie specie e dimensioni, investiti dall’operazione messa in campo per rendere l’area verde del Municipio XIII pienamente fruibile.

Fino ad oggi sono state potate 70 piante: 5 cedri, 15 querce, 6 tamerici e 44 pini di cui 12 all’interno dell’area cani. “Un grande intervento eseguito in economia, senza ricorrere ad appalti esterni, con le sole forze del Servizio Giardini capitolino recentemente potenziato grazie alle assunzioni di nuovi giardinieri” – ha fatto sapere l’assessora alle Politiche del Verde di Roma, Laura Fiorini.

I lavori al Nicholas Green proseguiranno nei prossimi giorni per potare altri 12 pini e 2 eucalipti.