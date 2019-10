Paura alle Poste: rapinatore armato di pistola minaccia dipendenti e fugge col denaro

Paura all'ufficio postale di Casalotti dove è avvenuta una rapina. Ad entrare in azione un bandito solitario armato di pistola. Il colpo è stato messo a segno alle Poste di via Santa Seconda.

In particolare il rapinatore è entrato negli uffici postali intorno alle 11:30 di martedì 8 ottobre. Minacciati i dipendenti con l'arma in pugno si è poi dato alla fuga dopo aver rapinato il denaro, ancora in via di quantificazione.

Allertate le forze dell'ordine sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia Roma Cassia che, ascoltati i testimoni, hanno cominciato da subito la caccia al rapinatore, al momento con esito negativo. A parte la paura, nessuno è rimasto ferito.