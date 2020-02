Boccea, strada chiusa da sette mesi e mai riaperta: “E’ vergogna a cinque stelle”

Sbarrata da inizio agosto e mai più riaperta: resta chiusa al transito via Riserva della Torretta, la strada in zona Boccea interdetta alle auto e ai mezzi pubblici in seguito al distacco di alcuni frammenti di intonaco dal cavalcavia.

Riserva della Torretta chiusa da agosto

I Vigili del Fuoco e poi la Polizia Locale hanno vietato il transito veicolare di via Riserva della Torretta in entrambe le direzioni: dall'immissione di via di Acquafredda fino a 200 metri dopo il ponte, all'altezza dello svincolo proveniente da via della Maglianella. Li è così da questa estate.

Tra novembre e dicembre l’inizio dei lavori ad opera del SIMU, il Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana, e la promessa da parte del Municipio XIII della riapertura di via Riserva della Torretta “nel mese di gennaio”.

Riserva della Torretta chiusa, protesta la Lega: “Vergogna 5 stelle”

Tutto slittato visto che nella strada di Boccea rimangono le transenne. “La strada è ancora transennata, off limits alle auto e i cittadini sono esasperati per il traffico congestionato. I lavori, partiti in ritardo ad agosto 2019, quando già a luglio si erano staccati frammenti di intonaco dal cavalcavia, ora sono finiti ed è intollerabile questa lentezza nel ripristinare il transito” – denunciano Daniele Giannini, consigliere regionale Lega, Angelo Belli e Francesco Collarino, coordinatori Lega municipio XIII, che ieri hanno protestato per la mancata riapertura di Riserva della Torretta.

In mano lo striscione: “8 mesi e ancora non riaprite la strada. Vergogna 5 Stelle”

Un flash mob “che vuole essere un monito alla giunta pentastellata affinchè – hanno spiegato i leghisti - non faccia più promesse affidate al vento ma decida di fare qualcosa di concreto per il territorio che amministra. Se ne è capace”.