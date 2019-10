Scippano donna vicino la caserma, le urla richiamano i carabinieri che arrestano uno dei ladri

Uno scippo in strada poco distante dalla caserma dei carabineri. Così vicino che le urla della donna hanno richiamato l'attenzione dei carabinieri che hanno poi arrestato uno dei ladri. E' accaduto in via Borgo Ticino, vicino la stazione dell'Arma di Casalotti.

In particolare la vittima è stata avvicinata da due persone mentre stava camminando lungo una strada ha subito il furto della collana che portava al collo.

Le urla e la richiesta di aiuto hanno immediatamente attivato i Carabinieri che, grazie anche alle indicazioni fornite da alcuni testimoni, sono riusciti – nel giro di 5 minuti - ad individuare uno dei due soggetti responsabili dell’accaduto.

Sono ancora in atto le attività di ricerca del complice mentre il ragazzo fermato, di origini nordafricane, è stato arrestato in attesa dell’udienza di convalida.