Casalotti, scuola materna al gelo: 25 bambini costretti da giorni a fare lezione in corridoio 

Bimbi costretti al gelo perché i termosifoni non funzionano. Siamo a Casalotti, nella scuola dell'infanzia Alfredo Bajocco 259, sul territorio del XIII municipio, per un altro caso di disservizi legati agli impianti di riscaldamento, l'ennesimo su Roma dalla riapertura delle scuole.

"È dal 12 dicembre che la classe di mio figlio convive con il freddo, i bambini vengono spostati in una sorta di corridoio, fuori dall'aula" racconta a RomaToday Simone F., padre di uno dei 25 piccoli della classe coinvolta. "Dalla scuola ci hanno rassicurato che i problemi sarebbero stati risolti - prosegue il papà - ma oggi per protesta abbiamo tenuto tutti i bambini a casa e siamo stati costretti a chiamare i vigili urbani".

"È inaccettabile lasciare dei bambini al freddo per tutto questo tempo - commenta il capogruppo di Fratelli d'Italia in municipio XIII Marco Giovagnorio - un simile scempio è possibile solo durante la disastrosa esperienza grillina. Anche in questa circostanza siamo pronti a mobilitarci per tutelare la salute e la dignità dei bambini del nostro municipio".

Un problema che va avanti dal 7 gennaio, primo giorno di rientro nelle classi dopo il periodo delle feste di Natale. Dai nidi ai licei si batte i denti in molte scuole della Capitale. Nonostante l'accortezza di Comune e Città Metropolitana con gli impianti di riscaldamento tenuti in parte accesi anche durante il periodo di sospensione della didattica, diverse scuole della Capitale hanno salutato la prima campanella del 2020 nel gelo. Dagli alunni della Pablo Neruda a Selva Candida a quelli dell'istituto comprensivo Montessori di viale Adriatico agli studenti del Giordano Bruno, che oggi hanno risposto con una protesta in piazza.