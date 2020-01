A Boccea la strada “squarcia gomme”: al lato un cimitero di cerchioni

Buche grosse come crateri, avvallamenti e brecciolino ovunque: versa in pessime condizioni via Monte del Marmo, in zona Boccea. L’arteria del Municipio XIII è una vera e propria groviera, una strada “squarcia gomme” per quanti ogni giorno la percorrono da e verso il Grande Raccordo Anulare.

Via Monte del Marmo è un colabrodo

Lo si può ben intuire dall’asfalto completamente saltato e da quel vero e proprio cimitero di cerchioni che sorge sul ciglio: un grosso cumulo.

“La situazione già grave di questa via precipita ogni volta che, con il maltempo, le buche si riempiono di pioggia. Di sera, per evitare le buche, le auto rischiano il frontale con i mezzi pubblici che transitano qui. Sul ciglio della strada ci sono tanti cerchioni che si sono staccati dalle ruote a seguito dell’impatto con questo terreno accidentato. Non basta mettere il limite di velocità a 20 km all’ora – sottolineano Daniele Giannini e Angelo Belli della Lega – perché le auto si rompono lo stesso e i conducenti di moto potrebbero rimetterci la vita”.

Una montagna di cerchioni al lato della strada

La richiesta al Comune è quella di un intervento strutturale che possa rimettere completamente in sesto la strada. Una via dove dalla settimana scorsa insiste già un cantiere: lavori in corso tra via Casal del Marmo e via del Podere Cesare Battisti. Un solo chilometro: troppo poco per accontentare la zona, automobilisti e centauri a rischio.

“Via Monte del Marmo va rifatta”

“Mettere in sicurezza via Monte del Marmo non è più procrastinabile, la Raggi e il Comune intervengano prima che si verifichi un episodio di cronaca nera” – l’esortazione al Campidoglio.