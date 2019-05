Bastogi: censimento casa per casa degli alloggi del Comune

Blitz all'alba a Bastogi da parte della Polizia Locale di Roma Capitale. Sono in corso dalle prime ore di giovedì 30 maggio dei controlli sulle case popolari del Comune di Roma. Un censimento alloggio per alloggio, con i 'caschi bianchi' a bussare casa per casa per accertare i requisiti dei residenti che abitano gli appartamenti del complesso di case popolari.

Via Gian Pietro Losana, via Ciralo e via Antonio Lucci alcune delle strade dove i vigili urbani stanno operando, il tutto senza tensioni.

Censimento casa per casa ma non solo, con la Polizia Locale impegnata con accertamenti a 360 gradi anche su eventuali allacci abusivi all'energia elettrica, auto rubate o senza assicurazione ed altre eventuali forme di illegalità.

Una maxi operazione che ha trovato il commento della Sindaca Virginia Raggi che su twitter scrive: "In corso operazione legalità a #Bastogi. Quartiere restituito a cittadini grazie a @PLRomaCapitale che guida attività con Servizi Sociali @Roma e Dipartimenti Campidoglio. Avanti #ATestaAlta".



