La "Carovana della prevenzione" fa tappa a Torrevecchia: screening gratuiti per le donne

La Carovana della Prevenzione arriva a Torrevecchia. Il programma nazionale itinerante di promozione della salute femminile di Komen Italia, che offre ad un pubblico sempre più ampio attività gratuite di sensibilizzazione e prevenzione delle principali patologie oncologiche di genere, approda nei locali del centro anziani Numai tra l'Aurelio e Primavalle.

Torrevecchia: screening gratuiti per le donne

Il 13 maggio, dalle 9 alle 16:30, negli spazi di via Cristoforo Numai 51, le donne che per età, o altri criteri, non rientrano nei programmi di screening della Regione Lazio e che non abbiano eseguito gli esami negli ultimi 12 mesi potranno avere accesso gratuito a prestazioni ed esami.

Carovana della Prevenzione al centro anziani Numai

In particolare la Carovana della Prevenzione nella tappa di Torrevecchia metterà a disposizione: 35 mammografie per donne dai 40 ai 49 e dai 74 anni in su; 15 ecografie mammarie per donne sotto i 40 anni; 35 ecografie tiroidee; 15 consulenze ginecologiche; 14 consulenze nutrizionali e 14 trattamenti shiatsu.

Un servizio, quello della Carovana, che si rivolge a donne che vivono in condizioni di disagio sociale ed economico e che per questo dedicano meno attenzione alla propria salute.

"La tutela della salute femminile ha importanti ricadute sul benessere della collettività, per il ruolo fondamentale della donna in ambito familiare, lavorativo e sociale" - ricorda la Komen Italia.

Come prenotare visita ed esami gratuiti

Considerato l’esiguo numero di posti è necessario effettuare la prenotazione. Per info e prenotazioni telefonare allo: 06.30154296 o inviare un’email all’indirizzo: prevenzione@komen.it