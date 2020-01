Boccea sprofonda, a due mesi dal cantiere voragine sulla preferenziale

Traffico rallentato e transenne su strada in via Boccea dove questa mattina si è aperta una voragine. La grossa buca proprio nel mezzo della corsia preferenziale arrivata sulla grande arteria del Municipio XIII a fine novembre.

Voragine a Boccea: si “apre” la preferenziale

Una corsia dedicata ai mezzi pubblici contestata da parte del quartiere preoccupata per la perdita di “circa 30 posti auto” e anche da alcuni esercenti con la storica torrefazione Castroni a dire ‘No’ con un cartello in romanesco e caratteri cubitali.

Sul posto, intorno alla voragine aperta di via Boccea, Vigili del Fuoco e Polizia Locale. Bus e taxi deviati, viabilità in tilt in un quadrante già di per se molto congestionato.

La Lega contro la preferenziale di Boccea

“Ecco i ‘magnifici’ lavori dei 5 stelle! Ci siamo sempre espressi in modo contrario all’apertura di questa corsia preferenziale, perché, lo ribadisco, è un’opera inutile. I cittadini non la vogliono e neanche i commercianti di zona, lo storico bar Castroni in primis, perché sottrae almeno 30 parcheggi, proprio dove c’è enorme difficoltà di sosta. Inoltre – ha detto il consigliere regionale della Lega, Daniele Giannini – non agevola il transito dei mezzi pubblici perché delle 16 linee che transitano da via Boccea a piazza dei Giureconsulti, solo due autobus il 916 e l’889 si servono dei cento metri di questa preferenziale”.

Sotto accusa i lavori di fine novembre rivendicati con orgoglio dalla Sindaca di Roma Virginia Raggi che aveva sottolineato come la preferenziale sarebbe servita “a ridurre i tempi di percorrenza dei bus e quindi le attese dei cittadini alle fermate”.

Preferenziale Boccea, si apre voragine: “Lavori approssimativi”

“Che sia il risultato dovuto alla sfortuna o all’approssimazione nell’eseguire i lavori, forse finiti in fretta e furia per accelerare sull’inaugurazione dell’opera?” – si chiede il coordinatore della Lega in Municipio XIII, Angelo Belli.

“E il fatto vergognoso – accusano i due leghisti - è che questa mattina non era presente nessun esponente dell’amministrazione pentastellata. Nonostante sia un’opera costata ben 100mila euro”.