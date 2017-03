Casalotti, cede manto stradale: lavori urgenti su voragine

Voragine a Casalotti: la buca si è aperta due giorni fa sul manto stradale di via Trofarello all'altezza del civico 14. Immediato l'avvio dei lavori: operazioni urgenti che hanno portato al restringimento della strada con stop ai mezzi pesanti.

Non è la prima volta che l'asfalto dell'arteria di Casalotti cede: l'ultima era stata all'inizio del dicembre scorso quando, sempre una buca, aveva obbligato al transennamento con buona parte di un'intera corsia interdetta al transito.

Ad oggi, a causa della voragine su via Trofarello, le linee di bus 025, 146 e 916scuola, il sabato e la domenica anche la C26, nei festivi anche la 190F, sono deviate. Le linee C26 e 190F provenienti da via Anguillarese e piazza Venezia, da via di Casalotti, proseguono per Borgo Ticino, dove effettuano capolinea in concomitanza con la linea 027; provenienti da Borgo Ticino, percorrono via di Casalotti.

La linea 916scuola proveniente da via Barellai, limita il servizio alla fermata Casalotti/Ormea (71656); proveniente da largo Mombasiglio limita il servizio alla fermata Casalotti/Ormea (71623). Le linee 025 e 146, provenienti da largo Formichi e da via Crucitti, seguono il normale itinerario fino a via di Casalotti altezza via di Santa Seconda, per poi proseguire su via della Cellulosa, via di Santa Seconda e di nuovo via di Casalotti. Entrambe le linee non raggiungono il capolinea Mombasilio. A darne notizia Agenzia per la Mobilità.