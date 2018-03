Buche all'Aurelio, è polemica sulla lista di urgenze: "Piena di errori con vie che non esistono"

Tra via sconosciute, incroci sbagliati, e tratti che iniziano e non si sa dove finiscono, l'elenco di strade groviera da riasfaltare nel municipio XIII "rischia di fare peggio che meglio". A denunciare le tante inesattezze contenute nella lista che la presidente M5s Giuseppina Castagnetta ha inviato al dipartimento Simu come da richiesta della sindaca, il capogruppo di FdI di via Aurelia, Marco Giovagnorio. Affrontata la questione buche in un'apposita seduta di commissione Trasparenza, con al centro l'ipotesi (prima comunicata dal dipartimento Simu ai vigili, poi ritirata per ordine del Campidoglio) di chiudere le strade di viabilità principale del quadrante, sono emersi i tanti errori presenti nell'elenco di urgenze su cui il Comune sarebbe chiamato a intervenire.

Ventitre strade, da via Mattia Battistini a via della Maglianella, che dovrebbero fare da mappa orientativa alle squadre del pronto intervento in campo in queste ore per mettere mano ai crateri aperti dalla pioggia. Ma se gli operai si recano in via del Capriccio non la trovano, perché a Roma non esiste, in via Aurelia "dopo la Salle" non sanno se andare dopo la scuola o dopo la piazza omonima, in via di Torrevecchia cominciano a riasfaltare "da incontro" (incrocio?) con via Boccea ma non sanno dove terminare. Idem ancora su via Aurelia, si comincia da largo Perassi ma non è chiaro fin a che punto proseguire.

Qualche cittadino, sui social, si è accorto delle "castronerie" e le fa notare tra i commenti al post che lo stesso municipio ha diffuso, con l'elenco errato delle vie (vedi in basso): "Non ho capito il riferimento alle scuole e centri anziani" tralasciando "l'italiano precario". E ancora: "Scusate ma dove si trova via Boccea da via del Forte Boccea a via del Forte Braschi?", "forse via del Capriccio è via Capriglio, a Selva Candida". Da qui la denuncia del consigliere Giovagnorio, che ha reinviato la lista corretta al dipartimento.

"L’incompetenza grillina, ancora una volta, viene messa nero su bianco - dichiara - è inaccettabile che la giunta del M5S, anzichè limitare l’emergenza, non faccia altro che creare ulteriore confusione. Dal comunicato stampa del M5S municipale si evince, oltre a tanta ignoranza, una scarsa conoscenza del territorio".

Abbiamo provato a contattare la presidente del municipio XIII Giuseppina Castagnetta per avere spiegazioni a riguardo ma non abbiamo ricevuto risposta.