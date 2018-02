Municipio XIII, in arrivo guardie zoofile nei parchi: "Contrasteranno vandali e bivacco"

Nel municipio XIII arrivano le Guardie Zoofile volontarie per garantire sorveglianza e vigilanza ambientale di parchi urbani e aree verdi, a integrazione e supporto delle forze di polizia. E' il risultato della convenzione siglata tra il municipio e le Guardie zoofile, con il supporto e la collaborazione dell’Assessorato alla Sostenibilità Ambientale di Roma Capitale.

Diverse le funzioni affidate alle guardie zoofile che supporteranno l’Amministrazione in tema di protezione e tutela del benessere animale e dell’ambiente. Avranno il compito di controllare l’applicazione delle buone norme di comportamento all’interno delle aree pubbliche, così da limitare i casi di bivacco, abbandono di rifiuti e atti vandalici. Per questa attività, il municipio ha coinvolto l’associazionismo locale, in particolare l’associazione Kronos che si occuperà dello svolgimento del servizio con le proprie guardie zoofile.

"Vogliamo garantire la cura e il rispetto degli spazi pubblici, tutelare i diritti degli animali e responsabilizzare i cittadini nei confronti delle loro azioni, a tutela della salute pubblica. Rispettare le norme in materia di benessere degli animali significa maggiore responsabilità civile per favorire una corretta convivenza tra uomo e animale" afferma Pinuccia Montanari, assessora alla Sostenibilità Ambientale.

"Questo è l’inizio di un importante percorso verso la legalità e correttezza dei comportamenti, un atto fondamentale sia per quanto riguarda il contrasto ai maltrattamenti degli animali, sia in materia di osservanza delle norme e dei regolamenti comunali" dichiara la presidente del municipio XIII Giuseppina Castagnetta.