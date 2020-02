Via Aurelia strada nuova, 21 giorni di cantiere: ecco i percorsi alternativi

Nuovo cantiere su via Aurelia. Dopo la riqualificazione del tratto compreso tra Circonvallazione Cornelia e Largo Tomaso Perassi in entrambi i sensi di marcia, via Aurelia chiude in parte per lavori tra il km 9+600 e l’8+100 in direzione del centro storico.

Lavori su via Aurelia: traffico deviato

Il traffico sarà deviato nella carreggiata opposta verso il Grande Raccordo Anulare, che diventerà a doppio senso di marcia per l’intera durata degli interventi. Ventuno i giorni di cantiere previsti: via Aurelia sarà riconsegnata alla città nuova e sicura il prossimo 15 marzo.

"In questa fase dei lavori - ha fatto sapere la Sindaca di Roma, Virginia Raggi - sarà riqualificato completamente il manto stradale del tratto interessato, saranno rimosse le alberature a fine ciclo vita e sostituite con circa 50 nuove essenze da piantumare".

Lavori via Aurelia: deviano le linee bus

Per il cantiere di via Aurelia le linee di bus 028, 087, 246, 246P, 247 e 985 sono deviate e saltano la fermata numero 73070, che si trova sulla laterale di via Aurelia direzione Centro, alcuni metri dopo via della stazione Aurelia.

Per la 028 e per la 985, le fermate alternative più vicine sono quella capolinea sul piazzale della stazione Aurelia e quella "Stazione Aurelia FL5", che si trova su via Aurelia (direzione Gra) altezza via Bogliasco. Per il passaggio dall'Aurelia direzione Centro all'Aurelia direzione Gra c'è il cavalcavia pedonale.

Per la 087, ci sono le fermate "Via Stazione Aurelia/Balestrino" e "Stazione Aurelia FL5". Per la 246, ci sono la fermata "Stazione Aurelia FL5", a ridosso del piazzale della stazione Aurelia e, più lontana, la fermata "Aurelia/Mavasi". Stessa cosa per la 246P. Per la 247, ci sono la fermata capolinea di stazione Aurelia/piazzale della stazione e, più lontana, "Aurelia/Mavasi".

Cantiere su via Aurelia: i percorsi alternativi

Durante i lavori su via Aurelia questi i percorsi alternativi consigliati. Per chi transita su Via Aurelia in direzione Roma Centro: Svincolo LA STORTA-MALAGROTTA; Svincolo MASSIMINA-VIA DEL CASALE LUMBROSO; Innesti sul G.R.A. carreggiata interna o esterna per chi transita su Via Aurelia direzione fuori Roma; VIA NICOLA COVIELLO-VIA GREGORIO XI; VIA BOCCEA - VIA DI VAL CANNUTA - VIA GREGORIO XI; VIA BOCCEA - VIA NAZARETH - VIA DELL'ACQUAFREDDA.

Per chi transita sul G.R.A. carreggiata interna: uscita 32 PISANA; uscita 33 CASAL LUMBROSO; uscita MONTESPACCATO-VIA DELLA MAGLIANELLA.

Per chi transita sul G.R.A. carreggiata esterna: uscita CASAL DEL MARMO-VIA BOCCEA; uscita MONTESPACCATO-VIA DELLA MAGLIANELLA; uscita 33 CASAL LUMBROSO; uscita 32 PISANA.

Via Aurelia strada nuova

Questa dunque la situazione di via Aurelia fino a metà marzo. "Via Aurelia entra a far parte di #StradeNuove: è una delle vie più importanti di Roma. Ogni giorno viene percorsa da migliaia di automobilisti e motociclisti. Con #StradeNuove - ha ricordato Raggi - ci occupiamo delle principali arterie di traffico della città. Nel 2020 abbiamo già inaugurato tanti cantieri: oltre a via Aurelia, sono iniziati i lavori in manutenzione straordinaria in via di Tor Sapienza, nel quadrante est della città, e nella Galleria Giovanni XXIII nel quadrante nord".