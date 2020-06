Folla e assembramenti intorno ai banchi: chiuso il mercato di Casalotti

Un unico punto di ingresso e di uscita, banchi negli stalli assegnati ma senza il distanziamento prescritto per contenere il contagio, assembramenti di persone intorno alle merci con accessi incontrollati e un affollamento tale da non consentire nè il distanziamento sociale nè il transito agevole degli avventori. Mancano anche le delimitazioni delle aree di vendita e percorsi chiari e definiti attraverso la segnaletica orizzontale.

Assembramenti intorno ai banchi: chiuso il mercato di Casalotti

Troppo caotico per garantire sicurezza e distanze necessarie dopo il picco pandemico: così il mercato di piazza Ormea a Casalotti è stato chiuso. Dopo il lockdown è il primo della Capitale a cessare la propria attività perchè discorde con le regole anti contagio da Coronavirus.

Non sono bastate le mascherine indossate dagli operatori, i dispenser di gel igienizzante messi a disposizione della clientela: gli assembramenti intorno ai banchi e l’affollamento nei corridoi di transito hanno spinto il Municipio XIII, dopo i sopraluoghi della Polizia Locale, a fermare il mercato bisettimanale di Casalotti.

Mercato Casalotti: "Mancano rispetto distanze e contingentamento ingressi"

“Non sono state adottate dagli operatori del mercato saltuario Casalotti le misure volte a garantire il rispetto della salute pubblica e della distanza di sicurezza interpersonale, nonchè il contingentamento degli accessi all’interno dell’area mercatale così come previsto dall’ordinanza della Regione Lazio del 16 maggio 2020” - ha scritto nella determina il direttore del Municipio XIII Mariarita Capponi. Da qui la sospensione in via d’urgenza e con effetto immediato di ogni attività di vendita all’interno del mercato di piazza Ormea.

“Le misure contro la diffusione del Corona Virus sono ancora in vigore e non abbassiamo la guardia. Il mercato di Casalotti - ha fatto sapere la presidente del Municipio XIII, Giuseppina Castagnetta - riprenderà dopo l'approvazione del progetto che rispetta i percorsi differenziati ed il distanziamento sociale. Stiamo già lavorando con gli operatori per aiutare a garantire la sicurezza ed il rispetto delle direttive di contrasto al Covid-19”.