Incendio a Montespaccato, auto in fiamme nella notte: ipotesi dolosa

I Carabinieri di Bravetta valutano l'ipotesi della pista dolosa in merito all'incendio che, alle 3 del 24 luglio, è scoppiato in via Cornelia, all'altezza del civico 119, a Montespaccato. Le fiamme hanno coinvolto una Fiat Punto danneggiando il lunotto, il paraurti anteriore e il tettuccio. Le indagini determineranno lo scenario.

Fiamme che sono divampate anche intorno alle 4:30 del mattino in via di Tor Sapienza 89 quando i Vigili del Fuoco e i Carabinieri di Santa Maria del Soccorso sono intervenuti per spegnere un rogo in un cassonetto Ama adibito allo smaltimento del vetro. Da determinare le cause.