Riapre via Riserva della Torretta, era chiusa da agosto: rimossa anche la discarica abusiva

Sei mesi: tanti ne sono stati impiegati per riaprire al transito via Riserva della Torretta, importante arteria del Municipio XIII chiusa da agosto.

Dopo oltre sei mesi riapre via Riserva della Torretta

A decretare lo stop al traffico i Vigili del Fuoco e la Polizia Locale in seguito al distacco di alcuni frammenti di intonaco dal cavalcavia. Da li viabilità da e verso il Grande Raccordo Anulare congestionata in tutto il quadrante e linee bus deviate.

"Vergogna a Cinque Stelle" - aveva protestato nei giorni scorsi la Lega sottolineando il mancato rispetto dei tempi da parte del Comune sulla riapertura della strada annunciata per il "mese di gennaio".

Via Riserva della Torretta: asfalto e rimozione discarica abusiva

Giusto un paio di settimane oltre. I lavori iniziati nel mese di dicembre a cura del Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana (Simu) si sono conclusi nei giorni scorsi: via Riserva della Torretta è stata riaperta al transito martedì 11 febbraio.

"Oltre ai lavori sul muro di sostegno è stato riqualificato l’asfalto, sono state pulite le caditoie e ripristinata la segnaletica stradale. Bonificata, inoltre, la vegetazione e rimossi i rifiuti che erano stati sversati nei mesi di chiusura e che non hanno consentito di riaprire la strada a causa di alcune indagini della Procura" - ha scritto il Campidoglio in una nota.

L’assessora alle Infrastrutture Linda Meleo ha spiegato inoltre che "alle operazioni sull’intonaco del cavalcavia e di rimozione dei rifiuti sono state aggiunte le attività di manutenzione stradale per restituire piena funzionalità all’asse viario".

"Ringrazio moltissimo l'assessora Meleo, il Dipartimento SIMU ed il nostro ufficio tecnico per il lavoro eseguito nonostante le difficoltà. Ringrazio anche gli zozzoni e la loro volontà di renderci ostaggi sottraendo spazi pubblici per i loro affari loschi oltre a rendere invivibile la meravigliosa città di Roma" - il commento della minisindaca del Municipio XIII, Giuseppina Castagnetta, che ha spiegato come terminato l'intervento strutturale e pochi giorni prima del rifacimento del manto stradale qualcuno abbia pensato che la strada fosse una discarica "sversando, durante la notte, mobili, detriti edili ed immondizia sulla carreggiata, ancora area di cantiere".

Via Riserva della Torretta: regolari bus 028, 905, 906 e 981

Con la riaprtura di via Riserva della Torretta tornano regolari anche le linee bus che erano state deviate: ai consueti itinerari le linee 028, 905, 906 e 981. La linea 028 resta deviata per i lavori in via della Riserva Grande.