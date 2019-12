Piovevano calcinacci dal cavalcavia: la strada chiusa ad agosto "riapre nel 2020"

Chiusa ad inizio agosto e, dopo quattro mesi, non ancora riaperta. Via Riserva della Torretta resta off limits per le auto.

Si staccano calcinacci: chiusa via Riserva della Torretta

Dopo la caduta di frammenti di intonaco dal cavalcavia che passa sotto via di Acquafredda, i Vigili del Fuoco intervenuti sul posto hanno disposto l'immediata chiusura al transito veicolare di via Riserva della Torretta in entrambe le direzioni: dall'immissione di via di Acquafredda fino a 200 metri dopo il ponte, all'altezza dello svincolo proveniente da via della Maglianella.

E' così da quattro mesi con ripercussioni sulla viabilità del quadrante: traffico a rilento e automobilisti alle prese con inversioni spericolate.

Nei giorni scorsi l'inizio dei lavori ad opera del SIMU, il Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana.

L'annuncio del Municipio XIII: "Riserva della Torretta riapre a gennaio"

"Lavori di manutenzione straordinaria. Si tratta di un intervento strutturale che permetterà la riapertura della strada, in sicurezza, nel mese di gennaio" - ha fatto sapere la presidente del Municipio XIII, Giuseppina Castagnetta.

Ancora un paio di mesi dunque per la riapertura della strada che collega via dell'Acquafredda e via della Maglianella.

Chiusa via Riserva della Torretta: deviate linee 906 e 981

Restano deviate le linee bus 906 e 981. La linea 906 solo in direzione Valle Aurelia, da via del Pescaccio prosegue sulla rampa del G.R.A. direzione Aurelia (complanare), svincolo di via Aurelia direzione centro, rampa di via di Brava, normale itinerario.

La linea 981 solo in direzione via Cornelia, giunta sul G.R.A. altezza via Aurelia, prosegue sulla rampa di via di Brava e quindi ritrova il normale itinerario.