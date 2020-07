All’Aurelio marciapiedi come sabbie mobili: il caldo squaglia l’asfalto

“I marciapiedi dell’Aurelio sono come sabbie mobili”. Corrono da via Boccea a Gregorio XI passando per via Monti di Creta le segnalazioni dei residenti che percorrendo i marciapiedi della zona sono rimasti impantanati.

All’Aurelio marciapiedi squagliati dal caldo

I piedi affondano nell’asfalto, “e non perchè è appena stato posato, ma perchè evidentemente - fa notare Angelo Belli, coordinatore della Lega in XIII - sono stati utilizzati materiali scadenti o da mesi la posa non è quella definitiva”.

Si perchè il rifacimento dei marciapiedi in questione è relativo al ripristino effettuato da una società di sottoservizi che su quelle strade ha realizzato alcuni lavori con scavo, “cantieri che risalgono a mesi fa, da febbraio a giugno, non sono così recenti” - sottolinea Belli.

I pedoni affondano sui marciapiedi di Boccea

“Adesso con il sole il manto posato si sta squagliando creando enormi disagi ai pedoni. L’altro giorno - racconta il coordinatore - una signora è sprofondata e chi l’ha soccorsa ha dovuto addirittura toglierle le scarpe”. Residenti e titolari delle attività commerciali puntano il dito sui materiali utilizzati ma anche “verso lo scarso controllo del Municipio sui lavori effettuati da altri sul territorio”.

Dopo le proteste alcuni commercianti hanno ottenuto il rifacimento di una parte di Largo Boccea “ma qui - dicono i residenti - tutti i tratti rattoppati andrebbero completamente rifatti, non possiamo stare con i marciapiedi sabbie mobili”.

