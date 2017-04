All'Aurelio arriva il Punto Roma Facile: nuove tecnologie e servizi online per tutti

Dopo la fase di sperimentazione avviata a novembre il progetto Punti Roma Facile entra nel vivo con l’inaugurazione di nuovi spazi: dopo le recenti aperture nel Municipio III - uno nella sede municipale di via Fracchia 45, l'altro nel centro anziani del Valli-Conca d'Oro - e al Quadraro presso la Fondazione Mondo Digitale, un nuovo 'Punto' è stato inaugurato nel Municipio XIII Aurelio alla presenza dell'assessore capitolino a Roma semplice, Flavia Marzano e della presidente Giuseppina Castagnetta.

Si tratta di due postazioni informatiche assistite a disposizione di tutti i cittadini che abbiano poca familiarità con le nuove tecnologie e che vogliano imparare ad utilizzare in autonomia i servizi pubblici on line di Roma Capitale e di altre Amministrazioni.

Ai Punti Roma Facile infatti i cittadini che ne hanno esigenza possono chiedere, su appuntamento, il supporto gratuito di tutor per imparare a usare i servizi pubblici online di Roma Capitale e delle altre amministrazioni: richiesta di identità digitale SPID, autenticazione al portale capitolino, iscrizione ai servizi scolastici e molto altro. Un modo per rendere digitale e nuove tecnologie, che facilitano il rapporto tra cittadini e amministrazione, alla portata di tutti.

“I dati ci dicono che ancora oggi un italiano su quattro non è mai andato in Internet, rimanendo escluso dalle opportunità offerte dal digitale” - ha detto l’assessora Marzano sottolineando come i Punti Roma Facile rispondano all’obiettivo di promuovere le competenze digitali dei cittadini "perché solo riducendo il divario digitale è possibile favorirne l’inclusione e la partecipazione attiva”.

Entro giugno è prevista l’estensione dei Punti Roma Facile a tutti i Municipi con il coinvolgimento dell’Istituzione Biblioteche che metterà a disposizione gli spazi. Il progetto prevede inoltre un programma di seminari per diffondere cultura digitale e uso responsabile delle nuove tecnologie.

Quasi 400 le persone di ogni età che hanno partecipato ai primi incontri, organizzati in collaborazione con l’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali, l’Agenzia per l’Italia Digitale, la Questura di Roma e associazioni di settore. I temi al centro dei prossimi appuntamenti: educazione civica digitale, privacy e reputazione online, contrasto al cyberbullismo e alle truffe in rete, opportunità legate all’innovazione digitale nel mondo della formazione e del lavoro.